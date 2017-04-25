Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, президент Соединенных Штатов америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По полученным данным, мировые лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и напряжение вокруг Северной Кореи.

Также говорили и об Украине. По словам Трампа, он поддерживает усилия Германии и Франции, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, основой которого являются Минские соглашения.