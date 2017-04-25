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Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе
25.04.2017 06:19

Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

В понедельник, 24 апреля, президент Соединенных Штатов америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По полученным данным, мировые лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и напряжение вокруг Северной Кореи.

Также говорили и об Украине. По словам Трампа, он поддерживает усилия Германии и Франции, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, основой которого являются Минские соглашения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 5 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Говорили стороны о конфликте на востоке Украины и ситуации в Афганистане.

Теги материала: Дональд Трамп, Ангела Меркель, Донбасс, конфликт, Сирия, КНДР
Новости СМИ2
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