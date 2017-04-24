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НАПК займется проверкой министров, взявших на поруки Мартыненко
24.04.2017 21:39

НАПК займется проверкой министров, взявших на поруки Мартыненко

Национальное агентство по противодействию коррупции займется оценкой действий украинских министров, которые вызвались взять на поруки экс-народного депутата Николая Мартыненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель НАПК Наталья Корчак.

Она уточнила, что специалисты Агентства в своей работе будут ссылаться на решение Соломенского районного суда города Киева.  

"НАПК на основании постановления суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", - указала Корчак.

Руководитель ведомства назвала сложившуюся ситуацию недопустимой и нонсенсом.

"Чиновники, участвующих в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - добавила председатель НАПК.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко сообщили о подозрении пятому фигуранту дела - генеральному директору предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Теги материала: НАПК, Наталья Корчак, Николай Мартыненко, министр, проверка
Новости СМИ2
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