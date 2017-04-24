НАПК займется проверкой министров, взявших на поруки Мартыненко

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по противодействию коррупции займется оценкой действий украинских министров, которые вызвались взять на поруки экс-народного депутата Николая Мартыненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель НАПК Наталья Корчак.

Она уточнила, что специалисты Агентства в своей работе будут ссылаться на решение Соломенского районного суда города Киева.

"НАПК на основании постановления суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", - указала Корчак.

Руководитель ведомства назвала сложившуюся ситуацию недопустимой и нонсенсом.

"Чиновники, участвующих в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - добавила председатель НАПК.