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Трамп одобрил введение санкции против Асада
24.04.2017 21:19

Трамп одобрил введение санкции против Асада

В понедельник, 24 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся санкции в отношении лидера Сирии Башара Асада, пишет The Associated Press.

Согласно утвержденному американским лидером документу, в отношении сирийского президента, а также ряда лиц и организаций вводится 271 санкция. Правительство США пошло на подобные меры из-за подозрения в применении армией Асада химического оружия против мирного населения государства.

Вместе с главой сирийского государства в санкционный список попали сотрудники Центра научных исследований и разработок Сирии, сирийского государственного органа, ответственного за разработку и производство нетрадиционного оружия.

Стоит отметить, что данный случай использования санкционных мер является одним из масштабных в истории США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Великобритании члены парламента призвали Министерство внутренних дел страны лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства.

Теги материала: США, Дональд Трамп, Асад, санкции, Сирия, химическое оружие
Новости СМИ2
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