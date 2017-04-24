Трамп одобрил введение санкции против Асада

В понедельник, 24 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся санкции в отношении лидера Сирии Башара Асада, пишет The Associated Press.
Согласно утвержденному американским лидером документу, в отношении сирийского президента, а также ряда лиц и организаций вводится 271 санкция. Правительство США пошло на подобные меры из-за подозрения в применении армией Асада химического оружия против мирного населения государства.
Вместе с главой сирийского государства в санкционный список попали сотрудники Центра научных исследований и разработок Сирии, сирийского государственного органа, ответственного за разработку и производство нетрадиционного оружия.
Стоит отметить, что данный случай использования санкционных мер является одним из масштабных в истории США.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Великобритании члены парламента призвали Министерство внутренних дел страны лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства.