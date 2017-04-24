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Порошенко назначил 26-летнюю заместительницу Авакова на новую высокую должность
24.04.2017 21:06

Порошенко назначил 26-летнюю заместительницу Авакова на новую высокую должность

В понедельник, 24 апреля, президент Украины Петр Порошенко изменил состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Об этом говорится в подписанном главой государства указе №116, обнародованном на официальном сайте Администрации президента.

Согласно одобренному Порошенко документу, в Комиссию вошли заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, заместитель министра финансов Украины, Национальный координатор по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере ресурсного (финансового) обеспечения Андрей Градиль, исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук.

Этим самым указом глава государства также вывел из состава Комиссии ряд чиновников. Он набирает силу с дня его опубликования.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Деева заявила, что в Министерстве внутренних дел решили объединить женщин-полицейских в подразделение по борьбе с домашним насилием.

Теги материала: Петр Порошенко, комиссия, Георгий Тука, указ, состав
Новости СМИ2
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