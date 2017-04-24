Постпред США при ООН сообщила, когда Америка нанесет ракетный удар по КНДР

Правительство США ничего не будет делать в отношении Корейской Народно-Демократической республики до тех пор, пока Пхеньян не начнет вновь испытывать свои баллистические ракеты. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала NBC.
По ее словам, Америка не будет осуществлять ракетные удары по северокорейской территории без повода для этого.
"Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын - ред.) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем", - указала она.
Хейли подчеркнула, что решение о любых действиях в отношении США будет принимать лично президент Дональд Трамп. В то же время американская сторона не хочет конфликта с Северной Кореей, а намерена развивать сотрудничество.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Трамп провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По полученным данным, главной темой разговора стало урегулирование проблемы Корейского полуострова.