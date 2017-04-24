ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Постпред США при ООН сообщила, когда Америка нанесет ракетный удар по КНДР
24.04.2017 20:27

Постпред США при ООН сообщила, когда Америка нанесет ракетный удар по КНДР

Правительство США ничего не будет делать в отношении Корейской Народно-Демократической республики до тех пор, пока Пхеньян не начнет вновь испытывать свои баллистические ракеты. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала NBC.

По ее словам, Америка не будет осуществлять ракетные удары по северокорейской территории без повода для этого.

"Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын - ред.) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем", - указала она.

Хейли подчеркнула, что решение о любых действиях в отношении США будет принимать лично президент Дональд Трамп. В то же время американская сторона не хочет конфликта с Северной Кореей, а намерена развивать сотрудничество.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Трамп провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По полученным данным, главной темой разговора стало урегулирование проблемы Корейского полуострова.

Теги материала: США, КНДР, баллистическая ракета, испытание, удар
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп одобрил введение санкции против Асада
Важное
Трамп одобрил введение санкции против Асада
Китай попросил Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР
Важное
Китай попросил Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Важное
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Силы США и Японии прибыли в Тихий океан для военных учений
Важное
Силы США и Японии прибыли в Тихий океан для военных учений
СМИ: КНДР снова начала подготовку к ядерным испытаниям
Важное
СМИ: КНДР снова начала подготовку к ядерным испытаниям
США ввели новые санкции против Ирана
Важное
США ввели новые санкции против Ирана

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
Эксклюзив  НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
24.04.2017
Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ
Эксклюзив  Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ  Видеорепортаж
24.04.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017
Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)
Эксклюзив  Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)  Фоторепортаж
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика