Постпред США при ООН сообщила, когда Америка нанесет ракетный удар по КНДР

MIGnews.com.ua

Правительство США ничего не будет делать в отношении Корейской Народно-Демократической республики до тех пор, пока Пхеньян не начнет вновь испытывать свои баллистические ракеты. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала NBC .

По ее словам, Америка не будет осуществлять ракетные удары по северокорейской территории без повода для этого.

"Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын - ред.) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем", - указала она.

Хейли подчеркнула, что решение о любых действиях в отношении США будет принимать лично президент Дональд Трамп. В то же время американская сторона не хочет конфликта с Северной Кореей, а намерена развивать сотрудничество.