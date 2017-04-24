НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит законность действий министров в ситуации, когда они взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с членами Агентства. "Очень странная ситуация, когда члены правительства приходят в суд и очень переживают за права бизнесмена Мартыненко. У членов Кабинета министров есть обязанности, и когда они приходят в суд – тем самым осуществляют некое давление. Это недопустимо, когда чиновники принимают участие в судебном заседании, если это не касается непосредственно их прав и обязанностей", - подчеркнула Корчак.

Также она прокомментировала предложение руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника взяться за проверку таких действий членов Кабмина.

"НАПК - орган превентивной направленности и некоторые действия мы можем осуществлять только после того, как к нам поступит обращение от НАБУ. Поскольку Сытник об этом заявил, предлагаю ему направить нам официальное обращение. Мы попробуем на это отреагировать, хотя такой случай будет первым в деятельности Агентства", - подытожила Корчак.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей, приняв решение применить к нему меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов "Народного фронта" и министров. Мартыненко взяли на поруки три министра, замглавы ЦИК и 17 народных депутатов .

В связи с этим прокуроры иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что намерены подать апелляцию на решение Соломенского суда отпустить Мартыненко на поруки нардепов от "Народного фронта" и министров.