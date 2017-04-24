Руководитель миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился на Донбасс

MIGnews.com.ua

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан принял решение отправиться вместе с делегацией на Донбасс. Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Хуг подтвердил информацию о том, что на данный момент Апакан направляется в зону проведения АТО. Тем не менее, представитель миссии не смог рассказать, чем конкретно председатель СММ в Украине будет заниматься на Донбассе и каковы цели его визита.

"Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом", - указал он.