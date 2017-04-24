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Руководитель миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился на Донбасс
24.04.2017 19:51

Руководитель миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился на Донбасс

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан принял решение отправиться вместе с делегацией на Донбасс. Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Хуг подтвердил информацию о том, что на данный момент Апакан направляется в зону проведения АТО. Тем не менее, представитель миссии не смог рассказать, чем конкретно председатель СММ в Украине будет заниматься на Донбассе и каковы цели его визита.

"Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 25 апреля, представители СММ ОБСЕ частично возобновят патрулирование оккупированных территорий Луганской области

Теги материала: Хуг, ОБСЕ, Донбасс, делегация
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