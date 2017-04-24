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В России заявили, что им не нужен уголь из Донбасса
24.04.2017 19:41

В России заявили, что им не нужен уголь из Донбасса

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что Россия продолжает поставлять около 1 млн тонн угля в Украину ежемесячно, передает ТАСС.

"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют", - сказал он.

Также Назаров заявил, что уголь из "ДНР" и "ЛНР" в РФ не поставляется, потому что у России в нем нет потребности. По его словам этот уголь поставлялся в Украину, а также на экспорт в третьи страны.

"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле – ред.) нет потребности", - отметил российский чиновник.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что 14 марта уголь из самопровозглашенной Донецкой народной республики начали экспортировать в Российскую Федерацию.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что железная руда с территории "Донецкой и Луганской народных республик" не поставляется в Россию. При этом представитель российского президента так и не ответил на вопрос относительно того, поддерживает ли российское правительство подобные действия "руководителей" оккупированных территорий.

Теги материала: уголь, Донбасс, ДНР, ЛНР, экспорт, Россия
Новости СМИ2
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