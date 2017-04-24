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Киев обратится в Генассамблею ООН из-за невыполнения Москвой решения Гаагского суда
24.04.2017 19:26

Киев обратится в Генассамблею ООН из-за невыполнения Москвой решения Гаагского суда

Украинская сторона намерена обратиться за помощью к Генеральной ассамблее ООН в случае отказала Россией выполнять промежуточное решение Международного суда ООН. Об этом заявил глава Министерства юстиции Павел Петренко во время брифинга.

"Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи ООН", - указал председатель ведомства.

По его словам, сегодня российское правительство уже "перешло все пределы". РФ должна иметь здравый смыл, и прекратить любые преследования крымско-татарского населения и украинского языка.

Тем не менее, Петренко отказалась реагировать на заявление так называемых властей Крыма об отказе признания и возобновления деятельности Меджлиса крымско-татарского народа.

Он отметил, что специалисты Министерства юстиции пристально следят за действиями властей РФ и готовы предпринимать соответствующие меры.

"Один из механизмов – это принятие соответствующей резолюции Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это первое. Второе – это решение, если не будет выполнено, оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет", - добавил руководитель министерства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, "глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам" так называемого правительства Крыма Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа не будет пересматриваться.

Теги материала: Гаагский суд, Генассамблея, ООН, Крым, Россия, решение
Новости СМИ2
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