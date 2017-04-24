SIPRI: В 2016 расходы Киева на оборону сократились из-за затишья на Донбассе

MIGnews.com.ua

На протяжении 2016 года реальные расходы на украинский оборонный сектор значительно сократились, даже несмотря на их номинальное повышение. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), пишет DW .

В 2015 году на оборону было выделено 79 миллиардов гривен, а в 2016 - эта цифра увеличилась до 87,5 миллиардов гривен. Тем не менее, в переводе на фиксированные цены в валюте этот показатель уменьшился с 3,62 миллиардов долларов до 3,42 миллиардов долларов. В соответствии с этими данными доля расходов на оборону упала с 4% до 3,8% ВВП.

Эксперты объясняют такое снижение уменьшением активности боевых действий на Донбассе. Тем не менее, в 2017 году - расходы планируют увеличить. В частности, планируется выделение средств для приобретения военной техники для нужно украинской армии.

В сравнении с Украиной Россия потратила на оборону в прошлом году 69,2 миллиарда долларов. На сегодняшний день в РФ тратят на армию 5,3% ВВП.