В НАТО заверили Киев в полной поддержке Украины

MIGnews.com.ua

Руководство НАТО продолжит оказывать поддержку Украине и дальше. С таким заявлением выступил глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, открывая XVII международную неделю НАТО на тему: "НАТО после Варшавского саммита", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Подтверждением непоколебимости поддержки Украины Винников назвал проведение в Украине недели НАТО.

По его словам, представители Альянса продолжают предпринимать меры, которые помогают Киеву проводить реформы в украинской оборонной сфере.

"Сотрудничество с Национальным университетом обороны Украины является главной предпосылкой реформирования в секторе безопасности и обороны, потому что в системных реформах прежде всего нужны изменения мировоззрения", - указал представитель НАТО.

Он указал на то, что программа была разработана с учетов интересов и потребностей украинской аудитории, куда входят офицеры ВСУ, нынешние и будущие руководители армии.