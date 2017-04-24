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В НАТО заверили Киев в полной поддержке Украины
24.04.2017 17:40

В НАТО заверили Киев в полной поддержке Украины

Руководство НАТО продолжит оказывать поддержку Украине и дальше. С таким заявлением выступил глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, открывая XVII международную неделю НАТО на тему: "НАТО после Варшавского саммита", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Подтверждением непоколебимости поддержки Украины Винников назвал проведение в Украине недели НАТО.

По его словам, представители Альянса продолжают предпринимать меры, которые помогают Киеву проводить реформы в украинской оборонной сфере.

"Сотрудничество с Национальным университетом обороны Украины является главной предпосылкой реформирования в секторе безопасности и обороны, потому что в системных реформах прежде всего нужны изменения мировоззрения", - указал представитель НАТО.

Он указал на то, что программа была разработана с учетов интересов и потребностей украинской аудитории, куда входят офицеры ВСУ, нынешние и будущие руководители армии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал трагический инцидент на Донбассе, во время которого погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а еще один член миссии пострадал.

Теги материала: НАТО, Украина, поддержка, реформы, ВСУ
Новости СМИ2
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