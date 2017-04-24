Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ

MIGnews.com.ua

Поездка главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта в Сирию за российский счет бросила тень на репутацию всей организации. Об этом заявила народный депутат от "Самопомочи", представитель украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник в комментарии телеканалу NewsOne .

"Это вопрос не только украинской делегации, а всей ПАСЕ. Посещение Сирии и удаленное управление процессами со стороны РФ и присутствие ее агентов влияния бросает тень на репутацию ПАСЕ. Большинство делегаций принципиальны по этому поводу. Жаль, что не хватило двух голосов для дебатов по этому вопросу", - добавила она.

По словам нардепа, от СМИ хотят скрыть детали отчета Аграмунта в ПАСЕ. "Завтра будут соответствующие закрытые слушания. Мы намерены выяснить, почему СМИ не будут присутствовать, не понятно, что скрывают в ПАСЕ от журналистов. Почему отчет Аграмунта должен быть закрытым?" - недоумевает Сотник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 24 апреля в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был объявлен перерыв и началось обсуждение вопроса об импичменте президенту Педро Аграмунту .

Причиной этому послужил визит Аграмунта в Сирию по приглашению России. В связи с этим делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала запуска процедуры импичмента Аграмунта.