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Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ
24.04.2017 17:30

Эксклюзив  Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ  Видеорепортаж

Поездка главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта в Сирию за российский счет бросила тень на репутацию всей организации. Об этом заявила народный депутат от "Самопомочи", представитель украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник в комментарии телеканалу NewsOne.

"Это вопрос не только украинской делегации, а всей ПАСЕ. Посещение Сирии и удаленное управление процессами со стороны РФ и присутствие ее агентов влияния бросает тень на репутацию ПАСЕ. Большинство делегаций принципиальны по этому поводу. Жаль, что не хватило двух голосов для дебатов по этому вопросу", - добавила она.

По словам нардепа, от СМИ хотят скрыть детали отчета Аграмунта в ПАСЕ. "Завтра будут соответствующие закрытые слушания. Мы намерены выяснить, почему СМИ не будут присутствовать, не понятно, что скрывают в ПАСЕ от журналистов. Почему отчет Аграмунта должен быть закрытым?" - недоумевает Сотник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 24 апреля в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был объявлен перерыв и началось обсуждение вопроса об импичменте президенту Педро Аграмунту.

Причиной этому послужил визит Аграмунта в Сирию по приглашению России. В связи с этим делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала запуска процедуры импичмента Аграмунта.

Теги материала: ПАСЕ, импичмент, Сирия, скандал, видео
Новости СМИ2
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