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Турчинов: Сопровождающие патруль ОБСЕ офицеры РФ и боевики знали о мине
24.04.2017 16:53

Турчинов: Сопровождающие патруль ОБСЕ офицеры РФ и боевики знали о мине

Военно-политическое руководство Российской Федерации несет прямую ответственность за гибель одного, а также ранение двух наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Он назвал этот инцидент "спланированным терактом". Ответственность за него несет военно-политическое руководство РФ, под полным контролем у которого находятся все оккупированные территории Донбасса.

"Одной из задач, которую отрабатывали террористы во время подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, – это приостановка патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского оружия и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - указал Турчинов.

По его словам, все российские представители СЦКК и боевики, которые сопровождали автомобиль миссии и предоставили гарантии безопасности, были предупреждены о планирующемся взрыве.

Также Турчинов отреагировал и на высказывания главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости поиска виновных трагедии и гибели людей. Секретарь СНБО назвал его слова циничными и заявил, что все виновные сидят в Кремле.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что ответственность за подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на оккупированной территории Луганской области несут боевики.       

Теги материала: Александр Турчинов, ОБСЕ, боевики, Россия, взрыв
Новости СМИ2
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