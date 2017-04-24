ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича

Силовые ведомства РФ напрямую причастны к бегству бывшего президента Виктора Януковича из территории Украины. Об этом говорится в обнародованном решении Печерского районного суда города Киева.
В документе судьи ссылаются на информацию Генеральной прокуратуры Украины. Следователям удалось установить эту информацию в результате изъятия серверов оператора мобильной связи Киевстар.
Во время следствия было установлено, что на мобильный номер Януковича неоднократно осуществлялись звонки от абонента российского оператора Мегафон.
При этом непосредственное участие в переправке Януковича в РФ принимал один из представителей руководящего состава войск Южного военного округа ВС РФ, а также еще одна неустановленная до сих пор личность, которая и осуществляла звонки экс-президенту.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиента официально не уведомили о заседании суда по делу против него. Согласно законодательству, со слов Сердюка, граждане Украины, которые находятся за границей, должны быть оповещены через Министерство юстиции той страны, в которой он пребывает.