ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича
24.04.2017 16:20

ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича

Силовые ведомства РФ напрямую причастны к бегству бывшего президента Виктора Януковича из территории Украины. Об этом говорится в обнародованном решении Печерского районного суда города Киева.

В документе судьи ссылаются на информацию Генеральной прокуратуры Украины. Следователям удалось установить эту информацию в результате изъятия серверов оператора мобильной связи Киевстар.

Во время следствия было установлено, что на мобильный номер Януковича неоднократно осуществлялись звонки от абонента российского оператора Мегафон.  

При этом непосредственное участие в переправке Януковича в РФ принимал один из представителей руководящего состава войск Южного военного округа ВС РФ, а также еще одна неустановленная до сих пор личность, которая и осуществляла звонки экс-президенту.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиента официально не уведомили о заседании суда по делу против него. Согласно законодательству, со слов Сердюка, граждане Украины, которые находятся за границей, должны быть оповещены через Министерство юстиции той страны, в которой он пребывает.     

Теги материала: Печерский суд, ГПУ, Виктор Янукович, военные, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Могерини: ЕС не будет бесконечно продлевать санкции против Москвы
Важное
Могерини: ЕС не будет бесконечно продлевать санкции против Москвы
В ЕС считают Россию главной угрозой в черноморском регионе
Важное
В ЕС считают Россию главной угрозой в черноморском регионе
Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд
Важное
Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд
Канада намерена усилить санкции против России
Важное
Канада намерена усилить санкции против России
Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны
Важное
Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Важное
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)
Эксклюзив  Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)  Фоторепортаж
24.04.2017
В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика