ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича

MIGnews.com.ua

Силовые ведомства РФ напрямую причастны к бегству бывшего президента Виктора Януковича из территории Украины. Об этом говорится в обнародованном решении Печерского районного суда города Киева.

В документе судьи ссылаются на информацию Генеральной прокуратуры Украины. Следователям удалось установить эту информацию в результате изъятия серверов оператора мобильной связи Киевстар.

Во время следствия было установлено, что на мобильный номер Януковича неоднократно осуществлялись звонки от абонента российского оператора Мегафон.

При этом непосредственное участие в переправке Януковича в РФ принимал один из представителей руководящего состава войск Южного военного округа ВС РФ, а также еще одна неустановленная до сих пор личность, которая и осуществляла звонки экс-президенту.