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Антикоррупционные органы открыли уголовное дело против Ляшко
24.04.2017 16:01

Антикоррупционные органы открыли уголовное дело против Ляшко

В понедельник, 24 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", - сказал Сытник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 марта Национальное антикоррупционное бюро начало ряд новых расследований по данным, приведенным в электронных декларациях об имуществе и доходах. Производства открыты в  отношении заместителя министра, народного депутата и чиновника Государственной фискальной службы.

Теги материала: НАБУ, Олег Ляшко, Сытник, уголовное дело
Новости СМИ2
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