Антикоррупционные органы открыли уголовное дело против Ляшко

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne .

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", - сказал Сытник.