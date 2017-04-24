Лавров сравнил Крым с пингвиньим раем

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию в Крыму с действиями правительства Великобритании на Фолклендских островах. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, пишет УНИАН .

Он в очередной раз назвал аннексию Россией Крымского полуострова свободным волеизъявлением его жителей. Кроме этого глава российского МИДа вспомнил ситуацию вокруг Фолклендских островов, за которые и сейчас борются власти Аргентины и Великобритании.

"Я не слышал, чтобы ЕС оспаривал заявления, которые многие премьер-министры Великобритании делали, когда заходила речь о Фолклендских островах, и к Британии адресовались резолюции Генассамблеи ООН, гласящие о необходимости Аргентине и Великобритании сесть за стол", - указал Лавров.

По его словам, на все призывы Лондон отвечал одним - "никто не вправе оспаривать право Фолклендских островов на самоопределение".

В связи с этим председатель внешнеполитического ведомства обратился к международному сообществу с требованием "такого же отношения, куда более близкому России народу Крыма".

Справка: Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана и фактически являются британской заморской территорией. Права на острова и до сегодняшнего дня оспариваются Аргентиной, которая рассматривают их как часть своей провинции. Конфликт между странами возник еще в 1982 году. Тогда Аргентина провела в этом районе военную операцию, на что британская сторона отреагировала, моментально направив туда свою армию с целью вернуть Фолкленды силой. В ходе военных действий Аргентина потерпела поражение. В марте 2013 года состоялся референдум, на котором 99,3% голосовавших высказались за получение статуса заморской территории Великобритании.

Стоит отметить, что Фолкленды также называют пингвиньими островами. На острове Сондерс, который входит в состав архипелага, обитает несколько видов пингвинов и различные морские птицы. В частности, пингвины Рокхоппера, субантарктические пингвины, магеллановые и королевские пингвины.