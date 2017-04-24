НАБУ установило пятого фигуранта дела Мартыненко

MIGnews.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко сообщили о подозрении пятому фигуранту дела - генеральному директору предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об это во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne , сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

По его словам, на данный момент гендиректор предприятия является уже пятым установленным фигурантом этого дела. Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины, а детективы решают вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.

Также он обнародовал схему разворовывания денег "ВостГОК". Согласно этому документу из-за незаконной деятельности преступной группировки государство потеряло 17,28 миллионов долларов.

Сытник уточнил, что НАБУ уже выполнило все действия, необходимые для передачи дела Мартыненко в суд. При этом во время задержания экс-нардепа правоохранители не совершили никаких нарушений.