НАБУ установило пятого фигуранта дела Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко сообщили о подозрении пятому фигуранту дела - генеральному директору предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об это во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne, сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.
По его словам, на данный момент гендиректор предприятия является уже пятым установленным фигурантом этого дела. Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины, а детективы решают вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.
Также он обнародовал схему разворовывания денег "ВостГОК". Согласно этому документу из-за незаконной деятельности преступной группировки государство потеряло 17,28 миллионов долларов.
Сытник уточнил, что НАБУ уже выполнило все действия, необходимые для передачи дела Мартыненко в суд. При этом во время задержания экс-нардепа правоохранители не совершили никаких нарушений.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Мартыненко заявил, что не причастен к уголовному делу, по которому его обвиняют.