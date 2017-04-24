Лавров: Россия повлияет боевиков на Донбассе для выполнения Минских соглашений

MIGnews.com.ua

Российская Федерация повлияет на самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" для выполнения ими Минских договоренностей.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с Верховным представителем Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини, передают РИА Новости.

При этом Лавров подчеркнул, что расчитывает, что Евросоюза добьется выполнения Минских соглашений правительством Украины.

"Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", - сказал Лавров.