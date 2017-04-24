ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В ПАСЕ разгорелся грандиозный скандал: депутаты хотят объявить импичмент Аграмунту
24.04.2017 14:19

В ПАСЕ разгорелся грандиозный скандал: депутаты хотят объявить импичмент Аграмунту

В понедельник, 24 апреля, в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был объявлен перерыв и началось обсуждение вопроса об импичменте президенту Педро Аграмунту. Об этом сообщили делегаты ПАСЕ от Украины, нардепы Георгий Логвинский и Борислав Береза в Facebook.

"Ситуация в ПАСЕ - перерыв в сессии, такого не было за всю ее историю. Люди разбились по группам, обсуждают, что делать дальше. Вполне возможно, что в ближайшие пару минут мы увидим импичмент президента ассамблеи", - сообщил Логвинский.

В то же время, по словам нардепа Березы, сегодня на сессии ПАСЕ прозвучали десятки выступлений за снятие Аграмунта с поста президента.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что делегация Украины в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта.

"В кресле председательствующего на заседании сессии ПАСЕ - заместитель президента, потому что члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал. Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт готов будет ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - сообщила Геращенко.

Позже Геращенко сообщила, что в ПАСЕ не хватило двух голосов, чтобы вопрос изменения регламента поставить в повестку дня Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

"Два голоса не хватило, чтобы вопрос изменения регламента стал в повестку дня ПАСЕ. Итак, теперь ситуация выглядит следующим образом: Аграмунт не ведет заседание, завтра будут дебаты, где все смогут задать вопросы, и потом будем требовать возвращения в сессионный зал дискуссии об изменениях регламента (относительно запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ – ред.). У нашей делегации впереди два тяжелых дня работы", - написала она.

Ранее на заседании ПАСЕ Аграмунта раскритиковали за визит в Сирию и призвали его подать в отставку. Вместе с тем, он заявил, что его "обманули и ввели в заблуждение" и он не видит оснований для отставки.

Теги материала: ПАСЕ, импичмент, Сирия, Украина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии
Важное
Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии
Минобороны Израиля: у правительства Сирии есть около трех тонн химоружия
Важное
Минобороны Израиля: у правительства Сирии есть около трех тонн химоружия
США раскрыли Путину свой план по Сирии
Важное
США раскрыли Путину свой план по Сирии
США окажут поддержку Турции в вопросе Сирии и Ирака
Важное
США окажут поддержку Турции в вопросе Сирии и Ирака
Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии
Важное
Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии
В Британии требуют лишить гражданства жену Асада
Важное
В Британии требуют лишить гражданства жену Асада

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)
Эксклюзив  Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)  Фоторепортаж
24.04.2017
В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика