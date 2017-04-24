В ПАСЕ разгорелся грандиозный скандал: депутаты хотят объявить импичмент Аграмунту

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был объявлен перерыв и началось обсуждение вопроса об импичменте президенту Педро Аграмунту. Об этом сообщили делегаты ПАСЕ от Украины, нардепы Георгий Логвинский и Борислав Береза в Facebook.

"Ситуация в ПАСЕ - перерыв в сессии, такого не было за всю ее историю. Люди разбились по группам, обсуждают, что делать дальше. Вполне возможно, что в ближайшие пару минут мы увидим импичмент президента ассамблеи", - сообщил Логвинский.

В то же время, по словам нардепа Березы, сегодня на сессии ПАСЕ прозвучали десятки выступлений за снятие Аграмунта с поста президента.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что делегация Украины в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта.

"В кресле председательствующего на заседании сессии ПАСЕ - заместитель президента, потому что члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал. Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт готов будет ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - сообщила Геращенко.

Позже Геращенко сообщила, что в ПАСЕ не хватило двух голосов, чтобы вопрос изменения регламента поставить в повестку дня Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

"Два голоса не хватило, чтобы вопрос изменения регламента стал в повестку дня ПАСЕ. Итак, теперь ситуация выглядит следующим образом: Аграмунт не ведет заседание, завтра будут дебаты, где все смогут задать вопросы, и потом будем требовать возвращения в сессионный зал дискуссии об изменениях регламента (относительно запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ – ред.). У нашей делегации впереди два тяжелых дня работы", - написала она.

Ранее на заседании ПАСЕ Аграмунта раскритиковали за визит в Сирию и призвали его подать в отставку. Вместе с тем, он заявил, что его "обманули и ввели в заблуждение" и он не видит оснований для отставки.