Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины

В среду, 26 апреля, Комитет постоянных представителей ЕС COREPER рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины.
Об этом говорится в повестке встречи послов Европейского Союза, которая обнародована на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что среди проектов, рассмотрение которых запланировано на 26 апреля, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".
Напомним, что в случае, если безвизовый режим для Украины будет принят послами ЕС, он будет отправлен на утверждение Советом ЕС и только после этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. После этого безвиз вступит в силу спустя 20 дней.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представители Европейского союза утвердили график введения безвизового режима с Украиной, согласно которому страна получит его до середины июня 2017 года. Помимо этого вице-спикер отметила, что для подтверждения такого решения необходимо, чтобы украинские депутаты случайным образом его не сорвали.