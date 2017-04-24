Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, Комитет постоянных представителей ЕС COREPER рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины.

Об этом говорится в повестке встречи послов Европейского Союза, которая обнародована на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что среди проектов, рассмотрение которых запланировано на 26 апреля, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".

Напомним, что в случае, если безвизовый режим для Украины будет принят послами ЕС, он будет отправлен на утверждение Советом ЕС и только после этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. После этого безвиз вступит в силу спустя 20 дней.