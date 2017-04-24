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Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины
24.04.2017 14:18

Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины

В среду, 26 апреля, Комитет постоянных представителей ЕС COREPER рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины.

Об этом говорится в повестке встречи послов Европейского Союза, которая обнародована на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что среди проектов, рассмотрение которых запланировано на 26 апреля, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".

Напомним, что в случае, если безвизовый режим для Украины будет принят послами ЕС, он будет отправлен на утверждение Советом ЕС и только после этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. После этого безвиз вступит в силу спустя 20 дней.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители Европейского союза утвердили график введения безвизового режима с Украиной, согласно которому страна получит его до середины июня 2017 года. Помимо этого вице-спикер отметила, что для подтверждения такого решения необходимо, чтобы украинские депутаты случайным образом его не сорвали.

 

Теги материала: безвизовый режим, Совет ЕС, Евросоюз
Новости СМИ2
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