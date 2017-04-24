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Минобороны возложило ответственность за подрыв авто миссии ОБСЕ на боевиков
24.04.2017 13:36

Минобороны возложило ответственность за подрыв авто миссии ОБСЕ на боевиков

Ответственность за подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на оккупированной территории Луганской области несут боевики.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник в ходе брифинга в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Вся ответственность за эту трагедию. лежит на боевиках, поскольку указанный район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями "ЛНР". Пункт 6 Меморандума от 20 сентября 2014 года предусматривает разминирование прифронтовых территорий, и этот трагический инцидент в очередной раз свидетельствует о невыполнении противником Минских соглашений", - сказал он.

Он подчеркнул, что официальный Киев выступает за тщательное расследование всех обстоятельств чрезвычайного происшествия, в результате которого подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего один сотрудник СММ погиб и двое получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пострадавших в результате взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около села Пришиб Луганской области наблюдателей выписали из больницы. Сотрудникам миссии, которые пострадали в результате происшествия, оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние характеризуют как стабильное.

Теги материала: Минобороны, миссия ОБСЕ, автомобиль, взрыв, Луганская область
Новости СМИ2
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