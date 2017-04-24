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Могерини: ЕС не будет бесконечно продлевать санкции против Москвы
24.04.2017 12:58

Могерини: ЕС не будет бесконечно продлевать санкции против Москвы

Европейский союз не будет бесконечно продлевать санкции в отношении Российской Федерации. Такое заявление сделала Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини в интервью Интерфаксу.

По словам евродипломата, в ЕС единогласно принимают решение по продлению ограничительных мер: "Мы не имеем своей целью продлевать санкции "бесконечно". Наша цель - увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении минских соглашений".

Также было отмечено, что санкции в отношении Москвы являются не политикой, а лишь одним из инструментов, который мировое сообщество использует для решения конфликта на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 18 февраля, на полях конференции в Мюнхене верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Теги материала: Россия, Евросоюз, санкции, Федерика Могерини
Новости СМИ2
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