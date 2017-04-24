ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В ЕС считают Россию главной угрозой в черноморском регионе
24.04.2017 12:37

В ЕС считают Россию главной угрозой в черноморском регионе

Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли назвал Россию главной угрозой черноморского региона, пишет РБК-Украина.

"Россия сегодня является стратегическим вызовом и является основной угрозой в черноморском регионе", - заявил дипломат во время пресс-конференции.

Вместе с тем Мингарелли призвал ввести в отношении Москвы ограничительные меры, однако отметил, что необходимо оставить возможность для диалога.

"Следует ввести долгосрочные санкции к этой стране, чтобы уменьшить ее военное присутствие, однако стоит продолжать диалог с Россией через наши дипломатические каналы", - считает посол.

Кроме того была отмечена необходимость выполнения российской стороной Минских соглашений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в связи с нарушением прав человека и пропагандой против государств-членов НАТО депутаты Федерального парламента Канады выступили с инициативой усиления санкций против Российской Федерации.

Теги материала: Евросоюз, Россия, санкции, Минские соглашения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд
Важное
Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд
Канада намерена усилить санкции против России
Важное
Канада намерена усилить санкции против России
Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны
Важное
Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Важное
США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России
Важное
Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России
США ввели новые санкции против Ирана
Важное
США ввели новые санкции против Ирана

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017
Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика