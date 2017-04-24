В ЕС считают Россию главной угрозой в черноморском регионе

MIGnews.com.ua

Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли назвал Россию главной угрозой черноморского региона, пишет РБК-Украина .

"Россия сегодня является стратегическим вызовом и является основной угрозой в черноморском регионе", - заявил дипломат во время пресс-конференции.

Вместе с тем Мингарелли призвал ввести в отношении Москвы ограничительные меры, однако отметил, что необходимо оставить возможность для диалога.

"Следует ввести долгосрочные санкции к этой стране, чтобы уменьшить ее военное присутствие, однако стоит продолжать диалог с Россией через наши дипломатические каналы", - считает посол.

Кроме того была отмечена необходимость выполнения российской стороной Минских соглашений.