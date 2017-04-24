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Геращенко: Из-за подрыва авто СММ ОБСЕ стало актуально введение миротворческой миссии на Донбассе
24.04.2017 12:19

Геращенко: Из-за подрыва авто СММ ОБСЕ стало актуально введение миротворческой миссии на Донбассе

Инициатива о введении на Донбассе миротворческой миссии стала более актуальной в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной оккупированной территории Луганской области.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной. Они уже машины с невооруженными наблюдателями начали взрывать, без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей", - написала Геращенко.

По ее мнению, "все международные организации должны давить на Российскую Федерацию и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска миссии СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, и к границе", которую сейчас контролирует РФ и поддерживаемые Москвой боевики.

Как сообщал MIGnews.com.ua, руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что миссия не прекратит выполнять свой мандат и требует привлечь к ответственности виновных за взрыв автомобиля. Кроме того, Апакан подчеркнул, что в состав данной международной невооруженной наблюдательной миссии входят "преданные профессионалы, которые тяжело работают, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине, они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи".

Теги материала: миссия ОБСЕ, Ирина Геращенко, миротворческая миссия, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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