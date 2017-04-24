Меркель прокомментировала победу Макрона на президентских выборах во Франции

MIGnews.com.ua

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что победа Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов (во Франции, - ред.) связана с его сильным курсом по отношению к сильному ЕС. Такое заявление сделал пресс-секретарь пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Хорошо, что успешным был Эммануэль Макрон со своим сильным курсом относительно сильного Европейского Союза и социально ориентированной рыночной экономики", - говорится в сообщении.

В то же время министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал Макрона единственным действительно проевропейским кандидатом, и выразил надежду, что именно он станет новым президентом Франции.