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Меркель прокомментировала победу Макрона на президентских выборах во Франции
24.04.2017 11:45

Меркель прокомментировала победу Макрона на президентских выборах во Франции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что победа Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов (во Франции, - ред.) связана с его сильным курсом по отношению к сильному ЕС. Такое заявление сделал пресс-секретарь пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Хорошо, что успешным был Эммануэль Макрон со своим сильным курсом относительно сильного Европейского Союза и социально ориентированной рыночной экономики", - говорится в сообщении.

В то же время министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал Макрона единственным действительно проевропейским кандидатом, и выразил надежду, что именно он станет новым президентом Франции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во Франции обработали 85% голосов на президентских выборах -  лидером президентской гонки является Эммануэль Макрон. На втором месте расположилась лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен .

Теги материала: Франция, выборы, Германия, Ангела Меркель, Габриэль
Новости СМИ2
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