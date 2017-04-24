Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.
Об этом она заявила одному из пропагандистских российских СМИ, передает УНИАН.
"Я присоединюсь к общему иску про "Воссоединение с родственниками и препятствие этому" с большим удовольствием", - заявила Лолита.
Также певица рассказала, что ее "поразило, что в восемь утра людям, которые что-то возглавляют в Украине, не лень сидеть в Facebook и поздравлять на полном серьезе пограничные службы и СБУ с тем, что они правильно выполнили свой долг и вот еще одной преступницы не будет в Украине".
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую ввиду запрета ей на въезд в Украину. Артистка уточнила, что во въезде в Украину ей было отказано по причине посещения Керчи в 2015 году.