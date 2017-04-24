Лолита угрожает Украине судом из-за запрета на въезд

MIGnews.com.ua

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.

Об этом она заявила одному из пропагандистских российских СМИ, передает УНИАН.

"Я присоединюсь к общему иску про "Воссоединение с родственниками и препятствие этому" с большим удовольствием", - заявила Лолита.

Также певица рассказала, что ее "поразило, что в восемь утра людям, которые что-то возглавляют в Украине, не лень сидеть в Facebook и поздравлять на полном серьезе пограничные службы и СБУ с тем, что они правильно выполнили свой долг и вот еще одной преступницы не будет в Украине".