Захарченко заявил о возможном возврате "ДНР" в состав Украины на конфедеративных началах

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может вернуться в состав Украины на конфедеративных началах.
Об этом заявил глава так называемой ДНР Алексадр Захарченко в интервью Известиям.
"Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах", - добавил он.
В то же время Захарченко отметил, что это будет возможно, только когда "в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита" в связи с тем, что нынешняя власть Украины - "жадная и порочная".
Кроме того, Захарченко убежден, что война когда-нибудь завершится переговорами о принципах общежития с Украиной, потому что "географию ведь не отменишь".
"Мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война", – заявил лидер боевиков.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Захарченко заявил, что планирует расширить территории самопровозглашенных республик до Одессы и Днепра. По его словам, во многих украинских городах есть множество людей, которые, якобы, поддерживают эту идею. Он уверен, что все эти люди не видят своего будущего без России.