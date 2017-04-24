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Захарченко заявил о возможном возврате "ДНР" в состав Украины на конфедеративных началах
24.04.2017 11:10

Захарченко заявил о возможном возврате "ДНР" в состав Украины на конфедеративных началах

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может вернуться в состав Украины на конфедеративных началах.

Об этом заявил глава так называемой ДНР Алексадр Захарченко в интервью Известиям.

По словам главы "ДНР", в настоящее время поздно договариваться о федерализации и "этот поезд ушел". При этом сейчас боевики готовы вести диалог с Украиной "только на началах равноправия, как независимое государство".

"Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах", - добавил он.

В то же время Захарченко отметил, что это будет возможно, только когда "в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита" в связи с тем, что нынешняя власть Украины - "жадная и порочная".

Кроме того, Захарченко убежден, что война когда-нибудь завершится переговорами о принципах общежития с Украиной, потому что "географию ведь не отменишь".

"Мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война", – заявил лидер боевиков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Захарченко заявил, что планирует расширить территории самопровозглашенных республик до Одессы и Днепра. По его словам, во многих украинских городах есть множество людей, которые, якобы, поддерживают эту идею. Он уверен, что все эти люди не видят своего будущего без России.

Теги материала: Захарченко, ДНР, боевики, Донбасс
Новости СМИ2
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