Глава СММ ОБСЕ: Миссия продолжит работу в Украине

MIGnews.com.ua

Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что миссия не прекратит выполнять свой мандат и требует привлечь к ответственности виновных за взрыв автомобиля. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ, которое было опубликовано в понедельник, 24 апреля.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отведения оружия, полного разминирования и реальной преданности мира. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", - сказал он.

Кроме того, Апакан подчеркнул, что в состав данной международной невооруженной наблюдательной миссии входят "преданные профессионалы, которые тяжело работают, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине, они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи".

Также он добавил, что в понедельник отправится на место происшествия для того, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и лучше разобраться в ситуации.