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Рабинович: Крым и Донбасс вернем, когда докажем, что наша экономика лучшая
24.04.2017 10:39

Рабинович: Крым и Донбасс вернем, когда докажем, что наша экономика лучшая

Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крым только в том случае, если сможет продемонстрировать, что украинская экономическая модель лучшая.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы можем вернуть Крым и часть Донбасса только тогда, когда докажем, что наша экономическая модель лучшая. Докажем это жителям в том числе Крыма и Донбасса… Единство на энтузиазме голода – оно сейчас уже не работает! Боюсь, при нынешней власти, при парламенте, который вообще ничего в этом направлении не делает, это пока что будет сделать невозможно практически", - убежден политик.

Народный депутат считает "позорной историю со сдачей Крыма без единого выстрела, даже без попытки защитить и отстоять свой пункт, свою заставу, своей боевой корабль".

"Как власть его тогда отдала, так она и за Крым теперь борется… Я все больше думаю, что это была едва ли не спланированная операция именно с теми, кто сегодня сидит у власти. Иначе просто не может быть, чтобы заседающий Совет безопасности и обороны дружно кричал: не выводить войск, никого не трогать! А зачем тогда армию содержим, налоги платим на войну?", – возмутился парламентарий.

"Даже в сегодняшней ситуации многие наши политики начинают говорить: отгородить забором Донбасс! И эти политики не идут в тюрьму, хотя я лично считаю это высшим проявлением сепаратизма… Приезжает Саакашвили – и говорит такое! Это высшая степень сепаратизма, повторяю! Не он собирал эти земли по клаптику, а деды и прадеды тех украинцев, которые живут сейчас в нашей стране, – и не ему эти земли раздавать… Это наша земля – никто в мире просто так своей землей не разбрасывается", – резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Рабинович заявил, комментируя высказывания музыканта Олега Скрипки о "гетто" для тех, кто не выучил украинский язык, что люди, которые говорят такие вещи, как  Скрипка, являются самыми большими врагами Украины

Теги материала: Вадим Рабинович, Крым, Донбасс, экономика
Новости СМИ2
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