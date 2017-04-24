Канада намерена усилить санкции против России

MIGnews.com.ua

В связи с нарушением прав человека и пропагандой против государств-членов НАТО депутаты Федерального парламента Канады выступили с инициативой усиления санкций против Российской Федерации.

Об этом говорится в петиции, зарегестрированной в парламенте Канады и опубливанной на его официальном сайте.

В настоящее время петицию об усилении антироссийских санкций подписали уже 30 депутатов из необходимых 400 для рассмотрения петиции парламентом. Сбор подписей парламентариев будет продолжаться до 16 августа.

Стоит отметить, петиция была подана 18 апреля представителем провинции Онтарио Дмитрием Макиенко. В ней говорится, что российские власти систематически нарушают права человека как внутри страны, так и за границей, а также продолжают вести пропагандистскую войну против государств-членов НАТО.