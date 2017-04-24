Китай попросил Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.
По полученным данным, главной темой разговора стало урегулирование проблемы Корейского полуострова.
"Надеюсь, что все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР… Китай выступает против действий, идущих вразрез с линией Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Все стороны должны избегать действий, способствующих росту напряженности", - заявил Си Цзиньпин.
Как сообщал MIGnews.com.ua, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность включения Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма, чтобы таким образом склонить их к мирному поведению. В Северной Корее отреагировали на заявление американских политиков и предупредили США о "супермощном предупредительном ударе".