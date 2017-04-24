Китай попросил Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщает ТАСС .

По полученным данным, главной темой разговора стало урегулирование проблемы Корейского полуострова.

"Надеюсь, что все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР… Китай выступает против действий, идущих вразрез с линией Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Все стороны должны избегать действий, способствующих росту напряженности", - заявил Си Цзиньпин.