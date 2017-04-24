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Могерини: ЕС ожидает тщательного расследования гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе
24.04.2017 08:38

Могерини: ЕС ожидает тщательного расследования гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе

Необходимо срочно проявить политическую волю для полного соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения на востоке Украины.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в Россию, передает Интерфакс-Украина.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько это срочно. Только вчера сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ трагически погиб, подорвавшись на мине, а другие были ранены. Это еще одна потеря из многих, которые уже унес этот конфликт. Мы ожидаем, что это будет тщательно расследовано", - отметила она.

По ее словам, для того, чтобы предпринять самые первые шаги, в частности полное соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения, необходимо больше политической воли. Могерини подчеркнула, что миссии ОБСЕ необходимо предоставить полный и беспрепятственный доступ, чтобы она могла эффективно верифицировать любые улучшения в сфере безопасности.

"Также основной гуманитарной обязанностью является уменьшение разрушений и страданий гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта. Это также откроет путь к полному выполнению Минских соглашений", - убеждена Могерини.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель Специальной мониторинговой миссии - гражданин США.

Теги материала: Федерика Могерини, ОБСЕ, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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