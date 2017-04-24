Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны

Руководитель Министерства обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен заявил, что хакеры из Российской Федерации, которые связаны с правительством страны, в течение двух лет получали доступ к электронным почтовым ящикам Министерства обороны Дании. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Berlingske.
В отчете, опубликованном Berlingske, указано, что в 2015 и 2016 годах хакеры, состоящие в группировке Fancy Bear, имели доступ к несекретному содержимому почты отдельных работников ведомства.
Хакеры смогли получить доступ, так как не все почтовые ящики имели достаточную защиту, в настоящее время указанная проблема устранена.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в палате представителей Соединенных Штатов Америки перенесли закрытое совещание, на котором должно было пройти обсуждение возможных хакерских атак со стороны Российской Федерации.