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Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны
24.04.2017 08:36

Дания обвинила РФ в хакерских атаках на Минобороны

Руководитель Министерства обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен заявил, что хакеры из Российской Федерации, которые связаны с правительством страны, в течение двух лет получали доступ к электронным почтовым ящикам Министерства обороны Дании. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Berlingske.

В отчете, опубликованном Berlingske, указано, что в 2015 и 2016 годах хакеры, состоящие в группировке Fancy Bear, имели доступ к несекретному содержимому почты отдельных работников ведомства.

Хакеры смогли получить доступ, так как не все почтовые ящики имели достаточную защиту, в настоящее время указанная проблема устранена.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в палате представителей Соединенных Штатов Америки перенесли закрытое совещание, на котором должно было пройти обсуждение возможных хакерских атак со стороны Российской Федерации.

Теги материала: Дания, хакер, взлом, Минобороны, почта, Россия, кибератака
Новости СМИ2
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