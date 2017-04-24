США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки шокированы смертью своего гражданина, который входил в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США.

По данным американского дипведомства, наблюдатели ОБСЕ работают в условиях повышенного риска, угроз и преследований, при этом с ограниченным доступом.

"США призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем в Госдепартаменте подчеркнули, что произошедшее показало всю необходимость выполнения Минских соглашений, в частности "сепаратистскими силами, управляемыми Россией".

"Это включает реальное и постоянное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и сил от линии соприкосновения", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Также в американском дипведомстве напомнили о недопустимости запугивания наблюдателей и подчеркнули необходимость обеспечения беспрепятственного доступа ко всей территории.

"США в очередной раз призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг на пути к миру на востоке Украины и обеспечить реальное, подотчетное и необратимое улучшение ситуации в сфере безопасности", - подчеркнули в Госдепе.