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США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе
24.04.2017 08:27

США призывают Россию повлиять на боевиков на Донбассе

Соединенные Штаты Америки шокированы смертью своего гражданина, который входил в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США.

По данным американского дипведомства, наблюдатели ОБСЕ работают в условиях повышенного риска, угроз и преследований, при этом с ограниченным доступом.

"США призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем в Госдепартаменте подчеркнули, что произошедшее показало всю необходимость выполнения Минских соглашений, в частности "сепаратистскими силами, управляемыми Россией".

"Это включает реальное и постоянное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и сил от линии соприкосновения", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Также в американском дипведомстве напомнили о недопустимости запугивания наблюдателей и подчеркнули необходимость обеспечения беспрепятственного доступа ко всей территории.

"США в очередной раз призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг на пути к миру на востоке Украины и обеспечить реальное, подотчетное и необратимое улучшение ситуации в сфере безопасности", - подчеркнули в Госдепе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель Специальной мониторинговой миссии - гражданин США.

Теги материала: США, ОБСЕ, подрыв, Россия, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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