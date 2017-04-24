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Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России
24.04.2017 07:38

Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России

В воскресенье, 23 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Во время разговора политики обсудили недавний визит главы американского Госдепартамента в Россию.

"Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия РФ на Донбассе препятствуют этому", - говорится сообщении.

Также Тиллерсон во время разговора в очередной раз напомнил, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В этом контексте госсекретарь подчеркнул, что санкции против РФ будут действовать до того момента, пока под украинский контроль не вернутся Крым и Донбасс.

Президент Украины, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью американского гражданина - сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который находился в машине, подорвавшейся под Луганском на фугасе.

Теги материала: Петр Порошенко, Рекс Тиллерсон, антироссийские санкции, Донбасс, Крым
Новости СМИ2
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