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В МИД РФ назвали провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе
24.04.2017 06:24

В МИД РФ назвали провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины может быть провокацией. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - считают в российском внешнеполитической медомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что наблюдателям ОБСЕ необходимо обеспечить  безопасность.

Кроме того российские дипломаты выразили возмущение из-за этой "циничной акции, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей".

"Призываем Киев к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта", - констатировали в МИД РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель Специальной мониторинговой миссии - гражданин США.

Теги материала: ОБСЕ, Донбасс, МИД РФ, подрыв, жертвы
Новости СМИ2
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