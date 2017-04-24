В МИД РФ назвали провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе

MIGnews.com.ua

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины может быть провокацией. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - считают в российском внешнеполитической медомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что наблюдателям ОБСЕ необходимо обеспечить безопасность.

Кроме того российские дипломаты выразили возмущение из-за этой "циничной акции, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей".

"Призываем Киев к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта", - констатировали в МИД РФ.