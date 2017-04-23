Выборы во Франции: экзит-пол назвал лидеров предвыборной гонки

В воскресенье, 23 февраля, во Франции появились первые данные экзит-полла о лидерах голосавиня на выборах президента страны, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что опрос был проведен французским телеканалом RTBF.
По данным источника, в первом туре президентских выборов лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон, который набрал 24% голосов избирателей.
Вторую позицию занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она набрала 22% голосов.
Кроме этого, за бывшего премьера Франсуа Фийона отдали свои голоса 20,5%. Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов избирателей.
Согласно информации МВД Франции, явка на первый тур выборов составила 69,42%.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во Франции стартовал первый тур президентских выборов.По предварительным оценкам, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов.