Выборы во Франции: экзит-пол назвал лидеров предвыборной гонки

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 февраля, во Франции появились первые данные экзит-полла о лидерах голосавиня на выборах президента страны, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что опрос был проведен французским телеканалом RTBF.

По данным источника, в первом туре президентских выборов лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон, который набрал 24% голосов избирателей.

Вторую позицию занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она набрала 22% голосов.

Кроме этого, за бывшего премьера Франсуа Фийона отдали свои голоса 20,5%. Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов избирателей.

Согласно информации МВД Франции, явка на первый тур выборов составила 69,42%.