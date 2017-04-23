Генсек НАТО отреагировал на подрыв автомобиля ОБСЕ в Луганской области

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал трагический инцидент на Донбассе, во время которого погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а еще один член миссии пострадал.

Об этом генсек НАТО написал в персональном аккаунте в Twitter.

"Требуется тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться", - написал Столтенберг.

Ранее говорилось, что по данным советника Министра внутренних дел Антона Геращенко, в зоне проведения антитеррористической операции в Луганской области погиб гражданин Великобритании, а двое его коллег были доставлены в медицинское учреждение.