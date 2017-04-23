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Генсек НАТО отреагировал на подрыв автомобиля ОБСЕ в Луганской области
23.04.2017 19:13

Генсек НАТО отреагировал на подрыв автомобиля ОБСЕ в Луганской области

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал трагический инцидент на Донбассе, во время которого погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а еще один член миссии пострадал.

Об этом генсек НАТО написал в персональном аккаунте в Twitter.

"Требуется тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться", - написал Столтенберг.

Ранее говорилось, что по данным советника Министра внутренних дел Антона Геращенко, в зоне проведения антитеррористической операции в Луганской области погиб гражданин Великобритании, а двое его коллег были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ.

Теги материала: Йенс Столтенберг, НАТО, Генсек, взрыв, ОБСЕ, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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