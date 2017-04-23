Силы США и Японии прибыли в Тихий океан для военных учений

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, в Тихом океане начались военные учения с участием авиационной ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем "Карл Винсон" и японских военных, передает ВВС .

Согласно плану, учения продлятся несколько дней.

Перед стартом совместных военных учений, в ходе пресс-конференции в Австралии, куда он приехал в рамках своего азиатского турне, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Карл Винсон" до конца апреля должен прибыть в воды Японского моря, вблизи Корейского полуострова.

Пенс уточнил, что ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах вице-президента США с лидерами стран этого региона.

Вице-президент уверен, что мирное ядерное разоружение корейского полуострова все еще возможно, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.