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Силы США и Японии прибыли в Тихий океан для военных учений
23.04.2017 16:56

Силы США и Японии прибыли в Тихий океан для военных учений

В воскресенье, 23 апреля, в Тихом океане начались военные учения с участием авиационной ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем "Карл Винсон" и японских военных, передает ВВС.

Согласно плану, учения продлятся несколько дней.

Перед стартом совместных военных учений, в ходе пресс-конференции в Австралии, куда он приехал в рамках своего азиатского турне, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Карл Винсон" до конца апреля должен прибыть в воды Японского моря, вблизи Корейского полуострова.

Пенс уточнил, что ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах вице-президента США с лидерами стран этого региона.

Вице-президент уверен, что мирное ядерное разоружение корейского полуострова все еще возможно, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители КНДР сделали заявление о том, что они намерены уничтожить американский авианосец "Карл Винсон".

Теги материала: ВВС США, Япония, Тихий океан, военные учения, КНДР
Новости СМИ2
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