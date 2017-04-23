Порошенко приказал принять меры для поиска виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области и призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления. Об этом глава государства написал на персональной странице в Facebook.

Также Порошенко отметил, что необходимо обеспечить безопасность и свободу действий патрулей СММ на Донбассе.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства заострил внимание на том, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

"Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил президент.