Порошенко приказал принять меры для поиска виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области и призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления. Об этом глава государства написал на персональной странице в Facebook.
Также Порошенко отметил, что необходимо обеспечить безопасность и свободу действий патрулей СММ на Донбассе.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Глава Украинского государства заострил внимание на том, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.
"Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил президент.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ.