ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко приказал принять меры для поиска виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ
23.04.2017 16:00

Порошенко приказал принять меры для поиска виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области и призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления. Об этом глава государства написал на персональной странице в Facebook.

Также Порошенко отметил, что необходимо обеспечить безопасность и свободу действий патрулей СММ на Донбассе.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства заострил внимание на том, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

"Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину  быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, АТО, миссия ОБСЕ, взрыв
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Посол Китая прокомментировал ситуацию с Донбассом
Важное
Посол Китая прокомментировал ситуацию с Донбассом
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Важное
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Зеркаль сообщила, когда Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России
Важное
Зеркаль сообщила, когда Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России
Порошенко: Гаагский суд впервые признал РФ стороной Минских соглашений, а не посредником
Важное
Порошенко: Гаагский суд впервые признал РФ стороной Минских соглашений, а не посредником  Видеорепортаж
Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино
Важное
Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино
Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма
Важное
Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика