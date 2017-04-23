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В Конотопе пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую
23.04.2017 12:42

В Конотопе пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую  Видеорепортаж

В воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на административной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд в Украину.

Об этом сама певица сообщила в персональном аккаунте Instagram.

"Как вы думаете где я? Я в Конотопе. Меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Пересаживают сразу на другой поезд", - сказала Милявская.

Артистка уточнила, что во въезде в Украину ей было отказано по причине посещения Керчи в 2015 году.

Позже Милявская рассказала, что ее пересадили в поезд сообщением Одесса-Москва.

Во втором видеообращении она предприняла попытку заговорить на украинском языке, но запнувшись и используя нецензурную лексику обвинила правительство Украины и Службу безопасности Украины в том, что "вы делаете все, чтобы я забыла украинский язык. Вы разлучаете людей, разлучаете семьи".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 апреля, известной российской юмористке Елене Воробей отказали во въезде в Украину, когда она прилетела из Москвы в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве.

Теги материала: СБУ, Конотоп, Государственная пограничная служба Украины, артистка, певица, запрет
Новости СМИ2
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