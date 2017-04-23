ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
23.04.2017 10:24

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

В воскресенье, 23 апреля, во Франции стартовал первый тур президентских выборов: более 65 тысяч участков для голосования по всей стране. Предварительно говорится, что участки будут открыты до 19 часов ( 20:00 по киевскому времени), но в некоторых крупных городах их работа будет продлена на час, передает ВВС.

Всего для участия в выборах зарегистрированы 11 кандидатов, во второй тур голосования выйдут только четверо из них.

Для охраны правопорядка  в ходе первого тура задействовано более 50 тысяч полицейских и жандармов.

Через несколько часов после закрытия участков можно ожидать результатов экзит-полов. Публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро.

По предварительным оценкам, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Двое кандидатов, которые получат наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур голосования, запланированный на 7 мая.

Наиболее вероятными кандидатами для выхода во второй тур считаются: представитель Консервативной партии Франсуа Фийона, лидер крайне правых Марин Ле Пен, либерального центриста Эммануэля Макрона и крайнего левого Жана-Люка Меланшона.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок президентства - он стал первым президентом в современной истории Франции, который принял такое решение. От его партии избран кандидат Бенуа Амон, однако он не считается фаворитом в предвыборной гонке. Как известно, накануне выборов в стране проходили президентские дебаты, в ходе которых кандидаты выдвигали свои, часто очень отличные взгляды на членство в Европейском Союзе, иммиграции, экономику и безопасность.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на островах Сен-Пьер и Микелон отдать голос за кандидата в президенты Франции можно было еще вчера: участки открылись 22 апреля из-за разницы часовых поясов.

Теги материала: Франция, президентские выборы, голосование, Марин Ле Пен
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На заморских островах уже стартовали выборы президента Франции
Важное
На заморских островах уже стартовали выборы президента Франции
Предвыборные обещания Фийона: Франция создаст коалицию с РФ для борьбы с ИГИЛ
Важное
Предвыборные обещания Фийона: Франция создаст коалицию с РФ для борьбы с ИГИЛ
Теракт в Париже: лидеры президентской гонки во Франции призвали приостановить предвыборную кампанию
Важное
Теракт в Париже: лидеры президентской гонки во Франции призвали приостановить предвыборную кампанию
Фийон: Крым - исторически русская территория
Важное
Фийон: Крым - исторически русская территория
Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов
Важное
Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов
Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты
Важное
Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика