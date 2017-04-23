Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, во Франции стартовал первый тур президентских выборов: более 65 тысяч участков для голосования по всей стране. Предварительно говорится, что участки будут открыты до 19 часов ( 20:00 по киевскому времени), но в некоторых крупных городах их работа будет продлена на час, передает ВВС .

Всего для участия в выборах зарегистрированы 11 кандидатов, во второй тур голосования выйдут только четверо из них.

Для охраны правопорядка в ходе первого тура задействовано более 50 тысяч полицейских и жандармов.

Через несколько часов после закрытия участков можно ожидать результатов экзит-полов. Публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро.

По предварительным оценкам, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Двое кандидатов, которые получат наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур голосования, запланированный на 7 мая.

Наиболее вероятными кандидатами для выхода во второй тур считаются: представитель Консервативной партии Франсуа Фийона, лидер крайне правых Марин Ле Пен, либерального центриста Эммануэля Макрона и крайнего левого Жана-Люка Меланшона.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок президентства - он стал первым президентом в современной истории Франции, который принял такое решение. От его партии избран кандидат Бенуа Амон, однако он не считается фаворитом в предвыборной гонке. Как известно, накануне выборов в стране проходили президентские дебаты, в ходе которых кандидаты выдвигали свои, часто очень отличные взгляды на членство в Европейском Союзе, иммиграции, экономику и безопасность.