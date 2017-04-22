Россия не собирается выполнять решение суда ООН по крымским татарам

MIGnews.com.ua

Решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа не будет пересматриваться. Об этом заявил "глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам" так называемого правительства Крыма Заур Смирнов, сообщают РИА Новости .

По его словам, Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. "Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам", - заявил Смирнов.

Также Смирнов заявил, что у крымских татар есть возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов и они не нуждаются "в сомнительном покровительстве извне".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге постановил применить временные меры к России за дискриминацию крымскотатарского народа, обязал обеспечить доступ к обучению на украинском языке и возобновить работу Меджлиса.

Напомним, Верховный суд РФ окончательно запретил Меджлис крымскотатарского народа как экстремистскую организацию на территории России 29 сентября 2016 года.