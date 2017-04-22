Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен

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Освобожденный на поруки экс-нардеп Николай Мартыненко заявил, что не причастен к уголовному делу, по которому его обвиняют. Об этом он заявил журналистам после окончания заседания в Соломенском суде Киева, передает телеканал NewsOne .

"Я готов идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры, и доказывать свою невиновность в этих всех вопросах. Считаю, что я к этому уголовному делу отношения не имею", - подчеркнул Мартыненко.

Также он отметил, что удовлетворен решением суда. "Я доволен по одному вопросу - то, что мы в суде переломили абсолютно нецивилизованную, неправовую, политизированную тенденцию, когда "клеят" уголовное дело, сразу человека пакуют в СИЗО и докладывают о победе", - заявил экс-депутат.

Также Мартыненко отметил, что его дело "будет очень полезно, в том числе и нашим силовым структурам".

"Я доволен, что это впервые из всех громких последних дел мы достигли такой победы. Я думаю, это будет очень полезно, в том числе и нашим силовым структурам, которые должны действительно заниматься борьбой с коррупцией, а не политическими вопросами", - сказал Мартыненко.

Также он заявил, что не собирается покидать территорию Украины. "Я еще раз говорю, что никуда не собираюсь убегать, всем спасибо, кто взял меня на поруки, и обещаю, что постоянно буду находиться на месте", - заявил Мартыненко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 апреля детективы НАБУ задержали экс-нардепа Украины Николая Мартыненко за причастность к растрате более $17 млн на закупках уранового концентрата по завышенным ценам. Нардеп Алексей Мушак заявил, что если суд примет решение об аресте, Мартыненко сможет выплатить за себя 300 милн грн залога, однако сам Мартыненко эту информацию опроверг и назвал залог "неадекватным".