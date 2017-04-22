Суд отпустил на поруки второго задержанного по "делу Мартыненко" Перелому

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, Соломенский райсуд Киева отпустил первого замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

"Применить к Переломе ... меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов", - зачитал решение судья Александр Бобровник.

Поручителями были определены народные депутаты от "Народного фронта", в частности Николай Княжицкий, Павел Пинзеник и другие.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

Суд обязал поручителей обеспечить выполнение подозреваемым Переломой таких обязательств: пребывать к детективам НАБУ, прокурору САП и следственному судье по первому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения детективов, прокурора или суда, а также сообщать правоохранительным органам об изменении места проживания или работы.

Также судья обязал Перелому воздержаться от какого либо общения с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко, главой правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Русланом Журило и рядом других лиц.

Перелома, как и экс-депутат Николай Мартыненко, был задержан по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК". Также он фигурирует в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в сумме 205 млн гривен, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.