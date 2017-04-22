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Андрей Пындык
журналист
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017 17:23

Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко

В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд избрал меру пресечения экс депутату Николаю Мартыненко. Судья Александр Бобровник огласил решение, в котором говорится, что суд отказал в ходатайстве НАБУ об аресте экс-нардепа арест на 60 суток. Суд назначил меру пресечения в виде личного поручительства 15 народных депутатов, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры. В социальных сетях активно обсуждается решение суда. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал ситуацию: "Команда "Народного фронта" добилась решения суда о том, чтобы отпустить Николая Мартыненко на поруки министров и народных депутатов. Оно является закономерным и справедливым, поскольку сам Мартыненко вел себя очень достойно, как политик и гражданин. Он не бежал из страны, не прятался по больницам, сам отказался от депутатской неприкосновенности, 15 месяцев, как законопослушный гражданин, ходил на допросы. Думаю, свою роль также сыграла сплоченная поведение команды "Народного фронта". Мы пришли в суд и продемонстрировали свою политическую и гражданскую позицию, что права любого подозреваемого должны придерживаться, а не нарушаться путем политического заказа. Как один из комендантов Революции Достоинства могу подтвердить, что вместе с Николаем Мартыненко мы прошли весь Майдан. Он был с нами рядом, не только в доме Профсоюзов и на сцене, но и на баррикадах, в прямом физическом противостоянии со слугами преступного режима Януковича, когда нас атаковал "Беркут".

Отметил дело Мартыненко и нардеп Игорь Попов: "То, что Мартыненко выпустили на поруки - логично. Его персональное участие в работе "прокладки" обвинением обосновано ни было. Риски побега или давления - также доказать не смогли (недостаток профессионализма или другие причины). И вообще, в этом деле более очевидно распутывать преступную группу с другой стороны: почему государственный ГОК покупал концентрат не у производителя дешево, а у посредника дорого? Кто принимал решение по контрактам? В тюрьму. Кто руководил фондом госимущества и имел курировать госпредприятие? На допрос. ГПУ информацию о схемах получала? Проверить. Госфининспекция предприятие проверяла? А ДФС? Кто акты проверки подписал? И вот когда все эти должностные лица пойдут на сделку со следствием и споют - предъявляет Мартыненко. И выше. Когда то на пленках - озвучат для протокола. А если хотели блицкригом задеть Яценюка и отжать Энергоатом - не надо нам байки о святой войну с коррупцией рассказывать".

Блогер Ирина Каминская более жестко прошлась по Мартыненко: "Да очнитесь вы наконец! Очередного коррупционера, который вас грабит каждый день, только что отпустили на поруки десятков таких же, как он! И его преступления останутся безнаказанными. И это произошло независимо от того, на каком языке вы говорите у себя на кухне! На украинском или русском! Пока вы спорите, вас имеют! И вашим детям лучше жить не станет потому, что вам пофиг на то, как вы живёте. Вам важнее заставить кого-то говорить на украинском, даже того, кто не против этого! Пока вы не начнёте бороться по-настоящему за существенные вещи: такие как качество своей жизни - не учите других! Это глупо"

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"Суд отпустил бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Мартыненко на поруки народных депутатов и министров. Как считаете, френдс, скоро он окажется - где? В Британии? В Австрии? Останется дома в Украине? Или станет первым примером корректного участия политика первого ранга в судовом процессе?... Что будет, в общем?
То есть если Коля скипнёт завтра, то что - посадят другого Колю - поручителя Княжицкого?", - пишет журналист Игорь Чичькань.-)

"Решение суда. Мартыненко отпустили на поруки 17 нардепов, 3-х министров и одного зама главы ЦИК. Еще вчера его защита и нардепы утверждали, что Бобровник ужасный судья, пьет, не может вершить правосудие, угрожали ему судьбой Киреева и Чауса и спорили на размер залога. С 90% вероятностью утверждали, что будет 100 млн.грн. Что сегодня скажут? Не хочу прогнозировать, но мне кажется рейтинг НФ после этого суда, из 2% уйдет в глубокий минус", - отмечает журналистка Кристина Бердинских.

"Украинские министры в купе с депутатами официально, постановлением суда, взяли на поруки коррупцию. Она пообещала не убегать из страны и отстаивать свои интересы в суде до последнего!", - шутит журналист Богдан Машай.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители САП подали в суд ходатайство об избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Напомним, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении госсредств в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Теги материала: Мартыненко, Николай Мартыненко, соцсети, суд
Новости СМИ2
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