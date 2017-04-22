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На заморских островах уже стартовали выборы президента Франции
22.04.2017 16:38

На заморских островах уже стартовали выборы президента Франции

В субботу, 22 апреля, в заморском сообществе Франции, которое расположено на островах Сен-Пьер и Микелон, стартовало голосование в рамках первого тура президентских выборов, сообщает Lefigaro.fr.

Голосование происходит из-за большой разницы часовых поясов. В списке избирателей на этих территориях зарегистрировано почти пять тысяч человек.

Заморское сообщество Франции, расположено на небольших островах в Атлантическом океане, в 20 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд в проливе Кабота. Это единственная территория, оставшаяся у Франции от бывшей колонии Новая Франция. Население сообщества составляет чуть более шести тысяч человек.

Следующими начнут работать  избирательные участки во Французской Гвиане. По континентальному французскому времени 22 апреля также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый тур президентских выборов стартует 23 апреля, в 08:00 по местному времени. На пост президента Франции претендуют 11 кандидатов.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует в предвыборной гонке, второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Теги материала: Франция, президентские выборы, голосование
Новости СМИ2
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