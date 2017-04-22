Стало известно, кто взял на поруки экс-нардепа Мартыненко. Список

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в виде содержания под стражей, приняв решение применить к нему меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов "Народного фронта" и министров.

Выяснилось, что Мартыненко взяли на поруки три министра, замглавы ЦИК и 17 народных депутатов, а именно:

министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр молодежи и спорта Игорь Жданов и заместителя председателя ЦИК Андрей Магера.

Также за Мартыненко поручились 17 народных депутатов от "Народного фронта": Георгий Логвинский, Леонид Емец, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский, Дарья Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Виталий Корчик, Алена Бойко, Вадим Подберезняк, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Федор Бендюженко.

Судья Александр Бобровник огласил решение и потребовал, чтобы Мартыненко не общался с другими фигурантами дела. Срок поручительства определен в 2 месяца и продлится до 20 июня 2017 года.

Также судья отметил, что поручители должны обеспечить выполнение Мартыненко его обязательств как фигуранта дела, в частности прибытия его на вызовы НАБУ и САП в рамках расследования дела. Мартыненко также запрещено выезжать из Киева без разрешения следственных или суда.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Мартыненко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. По мнению следствия, экс-депутат причастен к растрате средств ГП "ВостокГОК" в размере 17,28 млн долл .

Прокуроры настаивали на избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов гривен.