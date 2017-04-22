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Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Фото: УНИАН
22.04.2017 14:41

Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж

В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд избрал меру пресечения экс депутату Николаю Мартыненко. Трансляцию заседания суда вел телеканал NewsOne.

Судья Александр Бобровник огласил решение, в котором говорится, что суд отказал в ходатайстве НАБУ об аресте экс-нардепа арест на 60 суток. Суд назначил меру пресечения в виде личного поручительства 15 народных депутатов, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

"Применить к Мартыненко 1961 года мера пресечения в виде личного поручительства", - зачитал судья решение и озвучил перечень фамилий нардепов, а именно Полякова, Кочик, Логвинсьткого, Княжицкого, Пинзеника, Подберезняка, Тетерука, министра молодежи и спорта Жданова и других.

Также, согласно решению суда, Мартыненко должен сдать загранпаспорта и не покидать территорию Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители САП подали в суд ходатайство об избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Напомним, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении госсредств в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Теги материала: Николай Мартыненко, суд, приговор, видео
Новости СМИ2
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