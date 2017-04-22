СМИ: КНДР снова начала подготовку к ядерным испытаниям

MIGnews.com.ua

Северная Корея снова готовится к ядерным испытаниям, о чем свидетельствует активность на полигоне Пунгери, сообщает мониторинговая группа 38 North.

Соответствующая информация подтверждается тем, что спутникам удалось зафиксировать фургоны возле тоннеля Северный портал, который Северная Корея готовила к ядерному испытанию.

Помимо этого, были замечены прицепы, которые ведут к месту сбора отходов, однако сбросов пока не увидели. Также был зафиксирован навес и водный насос, которые поддерживают оптимальное состояние окружающей среды для аппаратуры.