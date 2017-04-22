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СМИ: КНДР снова начала подготовку к ядерным испытаниям
22.04.2017 15:25

СМИ: КНДР снова начала подготовку к ядерным испытаниям

Северная Корея снова готовится к ядерным испытаниям, о чем свидетельствует активность на полигоне Пунгери, сообщает мониторинговая группа 38 North.

Соответствующая информация подтверждается тем, что спутникам удалось зафиксировать фургоны возле тоннеля Северный портал, который Северная Корея готовила к ядерному испытанию.

Помимо этого, были замечены прицепы, которые ведут к месту сбора отходов, однако сбросов пока не увидели. Также был зафиксирован навес и водный насос, которые поддерживают оптимальное состояние окружающей среды для аппаратуры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель постоянного представителя Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Ин Рен заявил, что ядерная война против США может начаться в "любой момент", поскольку США "нарушают мир и стабильность".

Теги материала: КНДР, испытания, Ким Чен Ын, Северная Корея
Новости СМИ2
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